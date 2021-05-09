Опубликовано 09/05/2021 в 19:26 GMT | Обновлено 09/05/2021 в 19:30 GMT

В финале грунтового «Мастерса» в Мадриде немец Александр Зверев обыграл итальянца Маттео Берреттини в трех партиях– 6:7(8), 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. На счету Берреттини 7 эйсов против пяти у соперника, итальянец 1 раз ошибся при подаче (у Саши 7 двойных) и реализовал 3 из шести брейк-пойнтов. У Зверева 3 брейка из четырех попыток.

Счет в личных встречах стал 3-1 в пользу Зверева.

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Саша выиграл первое противостояние у Маттео на грунте. Предыдущие матчи прошли на быстрых покрытиях.

На пути к финалу Зверев обыграл двух лучших грунтовиков современности – Надаля и Тима.

Призовой фонд турнира в Мадриде – 2 614 465 евро.

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