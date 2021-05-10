Неделя с 3 по 9 мая прошла у любителей тенниса за просмотром турнира ATP 1000 в Мадриде. Для теннисистов из России «Мастерс» получился слабым – из мужчин никто не дошел даже до четвертьфинала.

Андрею Рублеву довелось провести в Мадриде лишь две игры. Он не без проблем одолел 58-ю ракетку мира Томми Пола (6:7 (5:7), 6:3, 6:4), а в следующем круге неожиданно проиграл американцу Джону Изнеру в трех сетах на тай-брейке (6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (4:7)).

Даниил Медведев вылетел синхронно с Андреем. Медведев начал выступление на нелюбимом для себя покрытии победой над Алехандро Давидовичем Фокиной в трех сетах (4:6, 6:4, 2:6). В третьем круге вторая ракетка мира не справилась с сопротивлением чилийца Кристиана Гарина (4:6, 7:6 (7:2), 1:6). Даниил потратил много нервов в Мадриде – очень вероятно, что больше на грунтовых турнирах в этом году мы его не увидим. Гарин же после Медведева сразу уступил будущему финалисту, Маттео Берреттини. В финале итальянец проиграл Александру Звереву в трех сетах (7:6 (10:8), 4:6, 3:6).

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Путь Карацева в «Мастерсе» был немного приятней, но закончилось все тем же – вылетом в третьем круге. Аслан начал с первого раунда, где уверенно одолел Юго Умбера (7:5, 6:4). Затем главная сенсация года второй раз в 2021-м вынес Диего Шварцмана, и на сей раз еще более мощно, отдав лишь гейм в последнем сете (2:6, 6:4, 6:1). Но в третьем круге Карацев напоролся на главного хейтера тенниса Александра Бублика, и без серьезных шансов уступил в двух сетах (4:6, 3:6).

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Для Карена Хачанова турнир закончился, не успев начаться. В первом круге он уступил японцу Кэю Нисикори. Если в первом сете российский теннисист сумел навязать борьбу, то затем почти без конкуренции отдал матч (7:6 (8:6), 2:6, 2:6).

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В женском «Премьере» достойный результат показала Анастасия Павлюченкова. Девушка дошла до полуфинала и смела на своем пути четырех соперниц выше нее в рейтинге: Мэдисон Киз, Каролину Плишкову, Дженнифер Брэди и Каролину Мухову. Наткнулась Анастасия только на Арину Соболенко – белорусска в итоге и стала победительницей турнира. В финале Арина одолела первую ракетку мира Эшли Барти.

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Остальные теннисистки из России вылетели раньше четвертьфинала. В третьем круге Вероника Кудерметова уступила Петре Квитовой, во втором раунде Дарья Касаткина вылетела от Арины Соболенко, а в первом Елена Веснина проиграла Кудерметовой, Вера Звонарева – Соболенко, а Екатерина Александрова – Виктории Азаренко.

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