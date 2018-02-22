22.02.18 - Palais des Sports
Т. БердыхТомаш Бердых
Не ранее
13:00
С. ТравальяСтефано Травалья
АТР Марсель • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Томаш Бердых - Стефано Травалья
АТР Марсель - 22 февраля 2018

Это Теннис, и это Марсель! Следите за матчем Томаш Бердых – Стефано Травалья на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Томаш Бердых и Стефано Травалья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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