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Карен Хачанов расправился с Томашем Бердыхом и вышел в финал в Марселе

Хачанов расправился с Бердыхом и вышел в финал в Марселе
Eurosport

1 час назад

Теннисист из России поборется за второй титул в карьере.

Карен Хачанов нанес поражение Томашу Бердыху в полуфинале турнира в Марселе – 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Хачанов 8 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из 14 и допустил 1 двойную ошибку. Бердых ответил 3 эйсами и 2 двойными. Он не взял ни одной подачи Карена.

Хачанов увеличил преимущество в личном противостоянии – 2-0.

  • 21-летний Карен сыграет в финале турнира АТР во второй раз в карьере. В 2016 году он завоевал титул в Чэнду.
  • Соперником Хачанова станет победитель пары Люка Пуй – Илья Ивашко.

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