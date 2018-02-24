Карен Хачанов расправился с Томашем Бердыхом и вышел в финал в Марселе

Карен Хачанов нанес поражение Томашу Бердыху в полуфинале турнира в Марселе – 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Хачанов 8 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из 14 и допустил 1 двойную ошибку. Бердых ответил 3 эйсами и 2 двойными. Он не взял ни одной подачи Карена.

Хачанов увеличил преимущество в личном противостоянии – 2-0.

21-летний Карен сыграет в финале турнира АТР во второй раз в карьере. В 2016 году он завоевал титул в Чэнду.

Соперником Хачанова станет победитель пары Люка Пуй – Илья Ивашко.

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