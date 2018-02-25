Вавринка отказался от бонуса за турнир в Марселе и попросил отдать деньги на благотворительность

Стэн Вавринка, снявшийся с турнира в Марселе по ходу матча второго круга, отказался от положенного бонуса за участие.

Швейцарец обратился к директору турнира с просьбой направить деньги в детскую благотворительную организацию.

Вавринка – победитель трех турниров «Большого шлема» и олимпийский чемпион в парном разряде (2008).

В финале турнира в Марселе сыграют россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуйе.

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