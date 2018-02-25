Карен Хачанов завоевал второй титул в карьере

Карен Хачанов обыграл Люку Пуя в финале турнира в Марселе со счетом 7:5, 3:6, 7:5. Матч продолжался 1 час 49 минут.

Хачанов 16 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из 10 и допустил 2 двойные ошибки. Француз ответил 13 эйсами и 2 брейками при 4 двойных.

Это первая очная встреча Карена и Люки.

Хачанов выиграл второй турнир АТР-тура в карьере. В 2016 году он завоевал титул в Чэнду.

Победа принесла Карену 250 рейтинговых очков и 115,15 тысячи долларов.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме