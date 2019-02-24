Стефанос Циципас обыграл Михаила Кукушкина и взял второй титул в карьере

Греческий теннисист Стефанос Циципас взял титул в Марселе, обыграв в финале казахстанского спортсмена Михаила Кукушкина со счетом 7:5, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Стефанос привычно агрессивно подавал (14 эйсов против двух) и спас три из четырех брейк-пойнтов на своей подаче во втором сете, доведя партию до тай-брейка.

Циципас выиграл второй турнир в карьере, в октябре 2018 года он победил в Стокгольме.

Стефанос занимает 12-е место в рейтинге ATP.

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