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Стефанос Циципас обыграл Михаила Кукушкина и взял второй титул в карьере
Молодой грек покорил еще одну вершину.
Греческий теннисист Стефанос Циципас взял титул в Марселе, обыграв в финале казахстанского спортсмена Михаила Кукушкина со счетом 7:5, 7:6 (7:5).
Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Стефанос привычно агрессивно подавал (14 эйсов против двух) и спас три из четырех брейк-пойнтов на своей подаче во втором сете, доведя партию до тай-брейка.
- Циципас выиграл второй турнир в карьере, в октябре 2018 года он победил в Стокгольме.
- Стефанос занимает 12-е место в рейтинге ATP.
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