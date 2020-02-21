Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара ушел с корта после первого сета в матче против Янника Синнера, который закончился со счетом 6:1 в пользу итальянца. Затем Медведев переломил ход игры и выиграл в трех партиях.

«Когда я вижу такое отношение Даниила, то, как он плачет из-за каждого проигранного очка, меня это раздражает. Особенно когда он не хочет принять нашу поддержку и намерения его приободрить. Я сказал себе: «Нужно реагировать – либо ему, либо мне». Пришлось мне – я не собирался поощрять такое поведение.

Я втайне надеялся, что это вызовет у него реакцию, и не мог ждать дальше. Помню, в Цинциннати мы просто стали кричать друг на друга. Так что сейчас я решил уйти. Хочу, чтобы Даниил с этим покончил – такие вещи больше не соответствуют его уровню и его возрасту», – цитирует тренера L'Equipe.

24-летний Медведев согласился с решением Сервары. «Я так себя вел, что даже если бы весь мой бокс ушел, я бы это понял. Он был прав. Мне было трудно успокоиться. Но потом я вернулся в игру и не сказал больше ни слова. Не знаю, повлиял ли его уход, но в любом случае я выиграл. И это нормально, что он не вернулся, когда я стал побеждать», – сказал теннисист.

Медведев обыграл Синнера (1:6, 6:1, 6:2) во втором круге турнира ATP-250 в Марселе.

За выход в полуфинал он поспорит с французом Жилем Симоном.

Медведева в 2019-м проверяли на допинг 18 раз. Чаще тестировали Федерера и Надаля, реже – Серену

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