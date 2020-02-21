Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Жилю Симону в 1/4 финала турнира в Марселе – 4:6, 0:6.

Матч продолжался один час и восемь минут. Медведев не выполнил ни одной подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Симона четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Симон занимает 58-ю строчку в рейтинге ATP.

Медведев в прошлом году добрался до финала US Open, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

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