Даниил Медведев, уступивший в четвертьфинале турнира в Марселе французу Жилю Симону, прокомментировал свое поведение по ходу матча.

«Это было плохо. Хотел завести себя, сломав ракетку, но вы видели, что это не сработало. Это беспокоит меня. Но теперь я смогу отдохнуть перед турниром в Индиан-Уэллсе», – приводит слова Медведева журналист Эрик Сальо.

Медведев проиграл Симону с баранкой во втором сете, не выполнив за матч ни одной подачи навылет.

На этой неделе Даниил занимает пятое место в рейтинге ATP.

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