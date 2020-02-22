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Медведев: «Сломал ракетку, чтобы завести себя, но это не сработало»
У первой ракетки России довольно необычные методы реанимировать игру.
Даниил Медведев, уступивший в четвертьфинале турнира в Марселе французу Жилю Симону, прокомментировал свое поведение по ходу матча.
«Это было плохо. Хотел завести себя, сломав ракетку, но вы видели, что это не сработало. Это беспокоит меня. Но теперь я смогу отдохнуть перед турниром в Индиан-Уэллсе», – приводит слова Медведева журналист Эрик Сальо.
- Медведев проиграл Симону с баранкой во втором сете, не выполнив за матч ни одной подачи навылет.
- На этой неделе Даниил занимает пятое место в рейтинге ATP.