Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем турнира в Марселе.

В решающем матче он победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:3, 6:4. На выигрыш двух сетов он потратил 86 минут.

«Показал сегодня хороший теннис и показал всем, на что способен: отлично подавал, принимал, был на каждом мяче, попадал, доминировал и грамотно действовал при принятии решений», – заявил Циципас после выигрыша.

Грек впервые защитил титул на турнире ATP и выиграл восемь матчей в Марселе подряд. Это его пятый трофей в профессиональном туре и первый в 2020 году.

За четыре матча во Франции Стефанос не отдал соперникам ни одного сета.

19-летний Оже-Альяссим попал в пятый финальный матч в карьере и не выиграл ни одного титула на уровне ATP.

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