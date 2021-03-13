Мэттью Эбден не доиграл матч с Даниилом Медведевым – россиянин вышел в финал турнира ATP 250 в Марселе при счете 6:4, 3:0. В финале Даниил встретится с французом Пьер-Южем Эрбером.

Игра в Дохе станет вторым одиночным финалом Медведева в 2021 году – всего три недели назад от рубился в главном матче Australian Open с Новаком Джоковичем и уступил в трех сетах – 5:7, 2:6, 2:6. Финал станет для Медведева 16-м в карьере.

История встреч

Теннис Медведев и Хачанов не встретятся в Марселе, Рублев отлетел в Дохе ВЧЕРА В 18:11

Даниил Медведев и Пьер-Юж Эрбер играли друг против друга три раза, дважды на харде, и один раз на грунте. Статистика в пользу француза, счет по личным встречам 2-1. Впервые Даниил и Пьер-Юж встретились в 2015-м в том же Марселе. Это был полуфинал квалификации, и Эрбер спокойно победил , управившись за час – 6:4, 6:3. Спустя три года во втором круге Роттердама Медведев взял реванш, одолев соперника в трех сетах – 3:6, 7:6 (7:2), 6:4. Еще через год теннисисты встретились на «Ролан Гаррос»: Медведев уступил Эрберу уже в первом раунде в жестком пятисетовом матче. Россиянин выигрывал две партии, но умудрился потерять преимущество – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Медведев ворвался в финал после отказа Эбдена продолжать

Путь к финалу

Первая ракетка России пока не встречал серьезного сопротивления на турнире. Он стартовал со второго круга, где обыграл Егора Герасимова в двух сетах. Такая же ситуация повторилась с Янником Синнером в четвертьфинале – итальянец был повержен с тем же счетом, что и белорус – 6:2, 6:4. В полуфинале обыгравший Карена Хачанова Мэттью Эбден тоже не стал бы серьезной проблемой: австралией проиграл первый сет и безнадежно уступал во втором, но из-за травмы не смог закончить матч.

Путь Эрбера получился более тернистым – ему противостояли более серьезные соперники. Сначала француз разобрался с Кеи Нисикори, затем – с Кэмероном Норри. Оба матча были не такими тяжелыми, как встреча со Стефаносом Циципасом в четвертьфинале. Эрбер уступил первый сет после тай-брейка, но затем уверенно взял два последующих. В полуфинале Пьер-Юж сразился с другим французом, Юго Умбером, и победил всего за 1 час и 6 минут. Примечательно, что все соперники Эрбера были выше него в рейтинге – он 93-й.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Как раньше выступали в Марселе

Медведев выступает в основной сетке Открытого чемпионата Буш-дю-Рона в третий раз. В 2020-м Даниил вылетел в четвертьфинале от Жиля Симона (4:6, 0:6), а в 2017 – на той же стадии от Люки Пуя (6:4, 1:6, 4:6). Пьер-Юж Эрбер играет в основе одиночного марсельского турнира в четвертый раз. В 2015-м Эрбер снялся уже по ходу первого матча против Жиля Симона. В 2018 году он вылетел уже во втором круге от того же Пуя (6:3, 7:6 (8:6), 4:6). В прошлом году Эрбер во втором раунде уступил Феликсу Оже-Альяссиму (0:6, 7:6 (8:6), 7:6 (11:9).

Теннис Титул Рублева, эмоции Медведева и Пэра. Обзор теннисной недели 08/03/2021 В 07:41