Русский теннисист Даниил Медведев победил на турнире Open 13 категории ATP 250 во французском Марселе. В финале Медведев оказался сильнее местного игрока Пьер-Юж Эрбера со счетом 6:4, 6:7 (4), 6:4. Матч продолжался 2 часа 11 минут.

Медведев был лучше на подаче – 13 эйсов и две двойные ошибки против 10 мячей навылет у Эрбера и трех дабл-фолтах. Он чуть-чуть превзошел соперника в точности ввода мяча в игру – 66% против 65% у француза. Даниил реализовал три из шести брейк-пойнтов.

Это вторая победа Медведева в очных встречах. Ранее Даниил победил Эрбера в трех сетах на турнире в Роттердаме-2018 и уступил французу в пяти партиях на «Ролан Гаррос» в 2019 году.

Русский теннисист взял первый личный трофей в этом сезоне. Ранее он выходил в финал открытого чемпионата Австралии и без шансов уступил сербу Новаку Джоковичу. Также Даниил был творцом победы России на ATP Cup.

Медведев с понедельника, 15 марта, поднимется в рейтинге ATP и официально станет второй ракеткой мира.

ATP Марсель Медведев ворвался в финал после отказа Эбдена продолжать 20 ЧАСОВ НАЗАД

ATP Марсель Медведев на классе разбил Синнера – время мстить за Хачанова ВЧЕРА В 21:59