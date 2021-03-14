Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир ATP 250 в Марселе. В финале он оказался сильнее француза Пьер-Юж Эрбера, хотя матч складывался для него непросто: первый сет остался за Даниилом 6:4, во втором он вел 4-2 на тай-брейке, но проиграл 5 очков подряд. В решающей партии Даниил сделал брейк при счете 5:4 и дожал противника.

Матч получился для Медведева эмоциональным. На турнире не было Hawk-Eye, из-за чего все решения в спорных ситуациях принимали арбитры на вышке. В финале Даниил не был согласен с некоторыми его решениями. Особенно агрессивное недоверие обслуживавшему встречу Фергюсу Мёрфи Медведев выразил при счете 1:0 в третьем сете. После фразы на английском «Мяч не мог попасть» Даниил добавил на русском: «***** [блин], невозможно играть. Ты что – тупой?».

ATP Марсель Медведев победил в Марселе и выиграл 1-й личный трофей сезона ЧАС НАЗАД

Будут ли организаторами применены санкции к Медведеву, неизвестно.

Даниил выиграл первый личный трофей в сезоне и 10-й в карьере. В понедельник, 15 марта, он станет второй ракеткой мира.

ATP Марсель Медведев сыграет в 16-м финале. В Марселе он пока не побеждал 21 ЧАС НАЗАД