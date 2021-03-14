Если посмотреть на биографию Даниила Медведева, то становится четко ясно, почему он на этой неделе выбрал турнир ATP 250 в Марселе, а не поехал в Доху, как многие другие теннисисты тура. Он второй год подряд приехал на юг Франции вместо открытого чемпионата Катара, хотя за выбор Дохи в 2021-м говорило все – и щедрые призовые, и роскошные условия, и близость к Дубаю, где состоится следующий турнир категории ATP 500. Не нужно добираться в ОАЭ на самолете через полпланеты, проходить новую акклиматизацию и страдать от джетлэгов.

Но Медведев с 2014 года живет во франкоговорящем мире, сейчас квартирует в Монте-Карло и даже учит княжество пословице «Какой русский не любит быстрой езды». Поэтому ему удобнее вернуться в Европу, зарубиться в Марселе (статус турниров здесь и в Дохе одинаковый) и отдохнуть в местах, где все просто и знакомо.

И несмотря на это, Даниил невероятно плохо играет против французских теннисистов у них на родине. Из 10 матчей против игроков из Пятой республики у русского только одна победа, и та против Бенуа Пэра в 2017-м, когда Медведев еще тусовался в седьмом десятке рейтинга ATP. Причем Даня не только получает от них на «Ролан Гаррос» на нелюбимом грунте, но и парижском «Мастерсе» и других турнирах, которые проходят на харде.

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Пьер-Юж Эрбер тоже выглядел суперопасно и без этой удручающей статистики. По пути к финалу выдал 29-летний француз со странным гульфиком на голове буквально выдал лучший турнир в жизни. Он высадил из сетки шестого, второго и четвертого сеяных – Нисикори, Циципас и Умбер поочередно вылетели от неуступчивого палача.

С первых розыгрышей Эрбер полетел к сетке. Серв-энд-волей Пьер-Южа натурально сбил с толку Медведева, поэтому в стартовом сете было не до брейк-пойнтов. Француз четко летел за нетболами и бережно собирал их, словно землянику. Обводящие Даниила совсем не работали, соперник идеально перекрывал всю сетку и душил русского теннисиста. Пьер правильно продумал тактику – цепкий теннис Дэна перекусит его на задней линии, перестреливаться с ним обратными кроссами бессмысленно.

Медведев практически целый сет привыкал к S&V Эрбера, и этому не помогли даже обмен брейками в середине партии. Гейм на подаче Пьер-Юж отдал сам, когда собрал все типы ошибок – сначала выполнил двойную, потом выстрелил в трос у сетки, сделал невынужденную с задней линии и не попал нетболом в корт по длине. Такое сочетание в четырех розыгрышах подряд редко встретишь. Жаль, что дальше Даня сам отдал сопернику шестой гейм, зато перебодал его на больше-меньше в следующем и довел партию до победы.

Даниил Медведев, Россия Фото: Getty Images

В первых же ралли второго сета Медведев показал, что готов завершить матч за 1,5 часа и увезти кубок домой в Монте-Карло. Он повел 0-30 после двух идеальных обводящих – Эрбер привычно летел к сетке, но мячи русского игрока свистели мимо ракетки соперника и шли в другую сторону. Француз и в третий раз помчал вперед после подачи, затянул Даниила в борьбу, отдал один брейковый мяч при равном счете и сохранил гейм.

Вообще во второй партии Медведев постоянно находился на грани поражения. При счете 2:3 он присел на брейк-пойнт и выложил мяч на хавкорт, где уже дежурил Пьер-Юж. Эрбер замахнулся на этот отскок у сетки, вроде бы правильно развернул плечо для смэша, но попал в трос. И уже на тай-брейке Даня до смены сторон вел 4-2 и вроде бы собранно действовал в укороченном гейме, но занервничал, допустил пару ошибок и отдал пять розыгрышей подряд.

В третьем сете Даниил уже не нервничал, а натурально ждал ошибки соперника. Серв-энд-волей в каждом втором-третьем розыгрыше – это, конечно, хорошо, но у Эрбера выходы к сетке не казались чем-то не продуманным и спонтанным. В связи с этим и обводящие фаворита уже не смотрелись такой угрозой.

Даниил Медведев, Россия Фото: Getty Images

Во втором гейме за Медведева стало боязно. Фраза «Нет, это невозможно играть, ты что, тупой?» явно предназначалась либо тренеру, либо не говорящему по-русски эмпайру. Адресат был не так важен, важен сам факт – Даниил занервничал, переложил ответственность за ошибки на кого-то другого и как будто выглядел менее собранным.

Но опыт русского финалиста Australian Open помог, ведь даже такой ментальный кризис никак не отражался на его теннисе. По крайней мере, он не терял очки на ровном месте, не сорил мячами и не стрелял двойными ошибками одной за другой. Медведев даже особо не шел в атаку и полетел вперед лишь на единственном брейк-пойнте в сете – при счете 5:4, 15-40. Он и стал последним очком в матче.

Трофей стал для Медведева первым в сезоне и 10-м в карьере. По титулам Даня уже догнал Михаила Южного и отстает только от признанных легенд – Сафина, Давыденко и Кафельникова. Но Южный насобирал эти 10 кубков за 18 лет карьеры, а Дэн рубится в туре только с 2014 года. Психологически он, безусловно, готов и уже в понедельник официально станет второй ракеткой мира. И точно никогда не будет бояться матчей против французов во Франции.

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