Российский теннисист Андрей Рублев и украинец Денис Молчанов обыграли представителей Франции Бенжамена Бонзи и Альбано Оливетти и вышли в полуфинал парного разряда турнира в Марселе.
Встреча продлилась три сета – 6:4, 5:7, 10:8. Рублев и Молчанов сделали шесть подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из девяти. Французы подали три эйса, совершили один дабл-фолт и реализовали два брейка из восьми.
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