18 февраля российский теннисист Роман Сафиуллин в матче 1/4 финала турнира АТР в Марселе обыграл четвертую ракетку мира Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:4, затратив на это 1 час 36 минут. Теперь в полуфинале Роман сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

После окончания встречи Сафиуллин прокомментировал итог, назвав победу над греком лучшей игрой в своей карьере.

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«Это лучшая победа во всей моей карьере и мой первый четвертьфинал на турнирах ATP. Сегодня я хорошо принимал его подачи. Думаю, для него это было неожиданностью», – сказал Сафиуллин.

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«Он действительно вышел на очень высокий уровень и хорошо принимал мою подачу. Думаю, если бы в начале матча я принял более правильные решения, то все могло сложиться иначе», – согласился Циципас.

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Источник: Tennis Majors.

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