Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинале турнира АТР в Марселе – 6:7(4), 6:7(5).
Матч продолжался 2 часа 29 минут. Сафиуллин допустил четыре двойных ошибки (Оже-Альяссим – на две больше). При этом канадец оказался лучше соперника по количеству эйсов – пятнадцать против десяти. Также оба теннисиста реализовали одинаковое количество брейк-пойнтов – по два.
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В случае победы Сафиуллина над Оже-Альяссимом финал турнира АТР в Марселе мог получиться полностью российским: ранее в другом полуфинале Андрей Рублев обыграл француза Бенджамина Бонци со счетом 6:3, 4:6, 6:3.
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Рублев выступает не только в одиночном разряде марсельского турнира – параллельно россиянин добрался до полуфинала в паре с украинцем.
На прошлой неделе Оже-Альяссим с девятой попытки выиграл первый титул в карьере. На пути к победе канадец устранил Рублева.
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