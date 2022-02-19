Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинале турнира АТР в Марселе – 6:7(4), 6:7(5).

Матч продолжался 2 часа 29 минут. Сафиуллин допустил четыре двойных ошибки (Оже-Альяссим – на две больше). При этом канадец оказался лучше соперника по количеству эйсов – пятнадцать против десяти. Также оба теннисиста реализовали одинаковое количество брейк-пойнтов – по два.

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В случае победы Сафиуллина над Оже-Альяссимом финал турнира АТР в Марселе мог получиться полностью российским: ранее в другом полуфинале Андрей Рублев обыграл француза Бенджамина Бонци со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

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