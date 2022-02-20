Русский теннисист Андрей Рублев выиграл ATP Open 13 Provence в Марселе.

Рублев обыграл Оже-Альяссима в двух сетах –7:5, 7:6. За 1 час 57 минут встречи Андрей отметился девятью эйсами, допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка. На счету Феликса 12 эйсов, четыре двойные ошибки и три брейка.

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«С самой первой встречи с Феликсом в Умаге, по-моему, в 2018-м все наши матчи были драматичными, трехсетовыми, всегда был минимум один тай-брейк. И в конце прошлого года и начале этого он стал одним из сильнейших игроков мира. Было очень приятно разделить с ним корт и провести такой финал. Со счета 5:4 во втором сете он начал играть лучше, и я уже думал, что будет третья партия (усмехается). Но мне удалось тоже повысить свой уровень. Концовка была сложной», – поделился Рублев после матча.

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В полуфинале русский теннисист в трех сетах переиграл француза Бенжамена Бози – 6:3, 4:6, 6:3

Призовой фонд соревнования составил 545 200 евро.

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