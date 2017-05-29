Онлайн - Альяж Бедене - ...

ATP Метц - 19 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Альяж Бедене - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.