ATP Метц
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Бедене VS ...
19 сентября 2019 г. Начало после 11:00
Arènes de Metz
Матч
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Онлайн - Альяж Бедене - ...
ATP Метц - 19 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Альяж Бедене - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Альяж
Бедене
Бедене
Словения
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст30
ATP рейтинг76
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Бедене
✓
6
6
R.Roumane
4
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Зверев
✓
64
77
6
77
А.Бедене
77
64
3
63
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене
✓
4
63
6
7
77
Б.Пэр
6
77
2
5
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Ковалик
3
4
5
А.Бедене
✓
6
6
7
ATP Умаг
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Бедене
7
3
3
Д.Лайович
✓
5
6
6
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