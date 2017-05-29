ATP Метц
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Бедене VS ...

19 сентября 2019 г. Начало после 11:00

Arènes de Metz
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Онлайн - Альяж Бедене - ...

ATP Метц - 19 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Альяж Бедене - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Альяж Бедене
Альяж
Бедене
СловенияСловения
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
76
Последние матчи
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