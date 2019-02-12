Онлайн - Мариус Копил - Жиль Симон

ATP Метц - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мариус Копил - Жиль Симон на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.