ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Копил VS Ж.Симон
18 сентября 2019 г. Начало после 11:00
Arènes de Metz
Матч
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Онлайн - Мариус Копил - Жиль Симон
ATP Метц - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мариус Копил - Жиль Симон на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мариус
Копил
Копил
Румыния
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)86
- Возраст28
ATP рейтинг87
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис✓
6
6
6
М.Копил
3
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Умбер
3
7
611
6
1
М.Копил✓
6
5
713
4
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено✓
6
63
6
М.Копил
3
77
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Копил✓
6
3
6
М.Клижан
4
6
3
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Чилич✓
77
77
М.Копил
64
64
Больше матчей
Жиль
Симон
Симон
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст34
ATP рейтинг37
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев✓
6
0
Ж.Симон
2
0
A
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Фратанджело
7
5
5
5
Ж.Симон✓
5
7
7
7
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Каррено✓
7
77
Ж.Симон
5
64
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот✓
6
6
Ж.Симон
4
2
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Симон
4
65
Н.Кирьос✓
6
77
Больше матчей
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