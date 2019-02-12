ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд

М.Копил VS Ж.Симон

18 сентября 2019 г. Начало после 11:00

Arènes de Metz
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Онлайн - Мариус Копил - Жиль Симон

ATP Метц - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мариус Копил - Жиль Симон на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Мариус Копил
Мариус
Копил
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    86
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
87
Последние матчи
Больше матчей
Жиль Симон
Жиль
Симон
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
37
Последние матчи
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