ATP Метц
Одиночный разряд | 1/4 финала
Ф.Крайинович VS Л.Пуй
20 сентября 2019 г. Начало после 18:00
Court Central
Матч
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Онлайн - Филип Крайинович - Люка Пуй
ATP Метц - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Филип Крайинович - Люка Пуй на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Филип
Крайинович
Крайинович
Сербия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст27
ATP рейтинг49
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
6
4
3
Ф.Крайинович
✓
3
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гожовчик
5
4
Ф.Крайинович
✓
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Крайинович
3
6
4
66
С.Штебе
✓
6
4
6
78
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Крайинович
2
0
A
Ф.Тиафо
✓
6
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Крайинович
✓
3
7
6
Т.Бердых
6
5
1
Больше матчей
Люка
Пуй
Пуй
Франция
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)81
- Возраст25
ATP рейтинг26
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Сонего
1
4
Л.Пуй
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
✓
6
6
64
6
Л.Пуй
4
3
77
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Кольшрайбер
3
6
4
4
Л.Пуй
✓
6
4
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Джокович
✓
77
6
Л.Пуй
62
1
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Л.Пуй
✓
63
6
6
К.Хачанов
77
4
2
Больше матчей
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