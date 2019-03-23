ATP Метц
Одиночный разряд | 1/4 финала

Ф.Крайинович VS Л.Пуй

20 сентября 2019 г. Начало после 18:00

Court Central
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Онлайн - Филип Крайинович - Люка Пуй

ATP Метц - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Филип Крайинович - Люка Пуй на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Филип Крайинович
Филип
Крайинович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
49
Последние матчи
Больше матчей
Люка Пуй
Люка
Пуй
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
26
Последние матчи
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