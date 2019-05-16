ATP Метц
Одиночный разряд | 1/4 финала
Ж.Тсонга VS Н.Басилашвили
20 сентября 2019 г. Начало после 18:00
Court Central
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Жо-Вильфрид Тсонга - Николоз Басилашвили
ATP Метц - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жо-Вильфрид Тсонга - Николоз Басилашвили на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жо-Вильфрид
Тсонга
Тсонга
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)91
- Возраст34
ATP рейтинг61
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Эрбер
3
4
Ж.Тсонга
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Андухар
6
1
2
Ж.Тсонга
✓
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Тсонга
6
77
4
65
5
Т.Сандгрен
✓
1
62
6
77
7
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
✓
6
6
Ж.Тсонга
2
2
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Эдманд
✓
4
6
6
Ж.Тсонга
6
3
4
Больше матчей
Николоз
Басилашвили
Басилашвили
Грузия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)79
- Возраст27
ATP рейтинг17
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Маден
2
66
Н.Басилашвили
✓
6
78
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Кёпфер
✓
6
77
4
6
Н.Басилашвили
3
65
6
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Бруксби
6
63
5
2
Н.Басилашвили
✓
3
77
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фучович
6
4
2
6
3
Н.Басилашвили
✓
3
6
6
3
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Рублев
✓
64
6
6
Н.Басилашвили
77
4
2
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое