Онлайн - Жо-Вильфрид Тсонга - Николоз Басилашвили

ATP Метц - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жо-Вильфрид Тсонга - Николоз Басилашвили на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.