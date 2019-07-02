ATP Метц
Одиночный разряд | Второй раунд
Б.Пэр VS Р.Гаске
18 сентября 2019 г. Начало после 18:00
Court Central
Матч
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Онлайн - Бенуа Пэр - Ришар Гаске
ATP Метц - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бенуа Пэр - Ришар Гаске на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Бенуа
Пэр
Пэр
Франция
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)80
- Возраст30
ATP рейтинг23
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене
✓
4
63
6
7
77
Б.Пэр
6
77
2
5
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Шнур
2
4
4
Б.Пэр
✓
6
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Финал
Б.Пэр
3
6
3
Х.Хуркач
✓
6
3
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Пэр
✓
1
6
6
С.Джонсон
6
0
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Пэр
✓
77
1
6
П.Каррено
65
6
3
Больше матчей
Ришар
Гаске
Гаске
Франция
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст33
ATP рейтинг41
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Гранольерс
6
65
4
Р.Гаске
✓
4
77
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини
✓
6
6
2
6
Р.Гаске
4
3
6
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Гаске
3
4
Д.Гоффен
✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Баутиста
62
6
2
Р.Гаске
✓
77
3
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Шварцман
66
3
Р.Гаске
✓
78
6
Больше матчей
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24/08/2019
Безумие в полуфинале Уинстон-Сэйлема: Пэр проиграл Джонсону сет 1:6, а потом не отдал ни гейма
ATP Уинстон-Сэйлем