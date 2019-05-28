Смотри также

Онлайн - Антуан Хоан - Седрик-Марсель Штебе

ATP Метц - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Антуан Хоан - Седрик-Марсель Штебе на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.