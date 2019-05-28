Смотри также

ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
А.Хоан
6
6
С.Штебе
2
3
16 сентября 2019 г.Court Central
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Онлайн - Антуан Хоан - Седрик-Марсель Штебе

ATP Метц - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Антуан Хоан - Седрик-Марсель Штебе на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Антуан Хоан
Антуан
Хоан
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    71
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
109
Последние матчи
Больше матчей
Седрик-Марсель Штебе
Седрик-Марсель
Штебе
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
222
Последние матчи
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