Смотри также

ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
А.Хоан✓
6
6
С.Штебе
2
3
16 сентября 2019 г.Court Central
Матч
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Онлайн - Антуан Хоан - Седрик-Марсель Штебе
ATP Метц - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Антуан Хоан - Седрик-Марсель Штебе на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Антуан
Хоан
Хоан
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)71
- Возраст23
ATP рейтинг109
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Хоан
4
2
4
Н.Кирьос✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Хоан✓
3
6
66
6
6
Л.Майер
6
2
78
1
3
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Хоан
77
0
2
Д.Джумхур✓
65
6
6
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Хоан
3
2
3
Г.Монфис✓
6
6
6
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
4
6
65
5
А.Хоан✓
6
3
77
7
Больше матчей
Седрик-Марсель
Штебе
Штебе
Германия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст28
ATP рейтинг222
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Штебе
6
3
5
3
М.Чилич✓
4
6
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Крайинович
3
6
4
66
С.Штебе✓
6
4
6
78
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гуннесваран✓
6
6
С.Штебе
3
4
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Штебе
2
1
С.Квон✓
6
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Финал
С.Штебе
3
2
А.Рамос✓
6
6
Больше матчей
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