Онлайн - Марсель Гранольерс - Ришар Гаске

ATP Метц - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Марсель Гранольерс - Ришар Гаске на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.