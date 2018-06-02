ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Гранольерс VS Р.Гаске
17 сентября 2019 г. Начало после 14:00
Court Central
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Онлайн - Марсель Гранольерс - Ришар Гаске
ATP Метц - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Марсель Гранольерс - Ришар Гаске на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Марсель
Гранольерс
Гранольерс
Испания
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)77
- Возраст33
ATP рейтинг100
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего✓
6
6
6
М.Гранольерс
3
4
4
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Фоньини✓
4
6
6
М.Гранольерс
6
3
4
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Гомес
0
1
М.Гранольерс✓
6
6
ATP Ньюпорт
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Гранольерс
65
6
4
А.Бублик✓
77
3
6
ATP Ньюпорт
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Зверев
3
0
М.Гранольерс✓
6
6
Больше матчей
Ришар
Гаске
Гаске
Франция
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст33
ATP рейтинг41
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини✓
6
6
2
6
Р.Гаске
4
3
6
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Гаске
3
4
Д.Гоффен✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Баутиста
62
6
2
Р.Гаске✓
77
3
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Шварцман
66
3
Р.Гаске✓
78
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Гаске✓
7
77
Ф.Дельбонис
5
61
Больше матчей
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