ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд

М.Гранольерс VS Р.Гаске

17 сентября 2019 г. Начало после 14:00

Court Central
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Онлайн - Марсель Гранольерс - Ришар Гаске

ATP Метц - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Марсель Гранольерс - Ришар Гаске на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Марсель Гранольерс
Марсель
Гранольерс
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
100
Последние матчи
Больше матчей
Ришар Гаске
Ришар
Гаске
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
41
Последние матчи
Больше матчей

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