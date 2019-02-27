ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
Г.Баррер VS Х.Хуркач
17 сентября 2019 г. Начало после 11:30
Court Central
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Онлайн - Грегур Баррер - Хуберт Хуркач
ATP Метц - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Грегур Баррер - Хуберт Хуркач на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Грегур
Баррер
Баррер
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)83
- Возраст25
ATP рейтинг98
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Баррер
2
2
2
Д.Гоффен✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер✓
77
6
4
65
77
К.Норри
64
4
6
77
62
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
65
0
К.Норри✓
77
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Пуй✓
6
77
6
Г.Баррер
1
6
4
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Бублик
6
4
3
3
Г.Баррер✓
3
6
6
6
Больше матчей
Хуберт
Хуркач
Хуркач
Польша
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)81
- Возраст22
ATP рейтинг36
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
6
3
78
1
4
Ж.Шарди✓
3
6
66
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Финал
Б.Пэр
3
6
3
Х.Хуркач✓
6
3
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Полуфинал
Х.Хуркач✓
6
6
Д.Шаповалов
3
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Тиафо
6
61
1
Х.Хуркач✓
4
77
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Лoпес
3
1
A
Х.Хуркач✓
6
3
Больше матчей
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