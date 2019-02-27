Онлайн - Грегур Баррер - Хуберт Хуркач

ATP Метц - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Грегур Баррер - Хуберт Хуркач на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.