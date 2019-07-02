Онлайн - Бенуа Пэр - Грегур Баррер

ATP Метц - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бенуа Пэр - Грегур Баррер на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.