ATP Метц
Одиночный разряд | 1/4 финала
Б.Пэр VS Г.Баррер
20 сентября 2019 г. Начало после 14:00
Court Central
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Онлайн - Бенуа Пэр - Грегур Баррер
ATP Метц - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бенуа Пэр - Грегур Баррер на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Бенуа
Пэр
Пэр
Франция
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)80
- Возраст30
ATP рейтинг23
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пэр
✓
3
6
6
Р.Гаске
6
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене
✓
4
63
6
7
77
Б.Пэр
6
77
2
5
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Шнур
2
4
4
Б.Пэр
✓
6
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Финал
Б.Пэр
3
6
3
Х.Хуркач
✓
6
3
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Пэр
✓
1
6
6
С.Джонсон
6
0
0
Больше матчей
Грегур
Баррер
Баррер
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)83
- Возраст25
ATP рейтинг98
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Хоан
6
66
2
Г.Баррер
✓
3
78
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
✓
6
6
Х.Хуркач
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Баррер
2
2
2
Д.Гоффен
✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
✓
77
6
4
65
77
К.Норри
64
4
6
77
62
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
65
0
К.Норри
✓
77
6
Больше матчей
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24/08/2019
Безумие в полуфинале Уинстон-Сэйлема: Пэр проиграл Джонсону сет 1:6, а потом не отдал ни гейма
ATP Уинстон-Сэйлем