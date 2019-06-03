ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд

Я.Штруфф VS П.Эрбер

17 сентября 2019 г. Начало после 14:00

Court Central
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Ян-Леннард Штруфф - Пьер-Юж Эрбер

ATP Метц - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф - Пьер-Юж Эрбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ян-Леннард Штруфф
Ян-Леннард
Штруфф
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
39
Последние матчи
Больше матчей
Пьер-Юж Эрбер
Пьер-Юж
Эрбер
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
55
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Матч Даниила Медведева против Ян-Леннарда Штруффа на «Мастерсе» в Цинциннати

АТР Masters Цинциннати
15/08/2019

Матч Михаила Кукушкина на Уимблдоне был остановлен на час из-за инфаркта у зрителя

Уимблдон
06/07/2019
play
Видео

Сергей Стаховский взял челлендж за Эрбера, у которого закончились попытки

ATP Галле
21/06/2019
play
Видео

Самый легкий матч Джоковича на турнире – Штруфф все время атаковал, но взял всего 7 геймов

Ролан Гаррос
03/06/2019