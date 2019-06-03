ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
Я.Штруфф VS П.Эрбер
17 сентября 2019 г. Начало после 14:00
Court Central
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Онлайн - Ян-Леннард Штруфф - Пьер-Юж Эрбер
ATP Метц - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф - Пьер-Юж Эрбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ян-Леннард
Штруфф
Штруфф
Германия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)87
- Возраст29
ATP рейтинг39
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер✓
6
77
77
Я.Штруфф
3
64
65
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф✓
6
6
6
К.Рууд
4
4
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Медведев✓
6
6
Я.Штруфф
2
1
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Штруфф✓
6
65
78
С.Циципас
4
77
66
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Карлович
5
64
Я.Штруфф✓
7
77
Больше матчей
Пьер-Юж
Эрбер
Эрбер
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)75
- Возраст28
ATP рейтинг55
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Эрбер
4
2
78
5
А.Де Минаур✓
6
6
66
7
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Куэрри✓
77
77
П.Эрбер
62
61
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Эрбер
3
5
Д.Шаповалов✓
6
7
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович✓
3
6
77
П.Эрбер
6
4
65
ATP Атланта
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Попырин✓
7
6
П.Эрбер
5
3
Больше матчей
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