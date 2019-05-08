ATP Метц
Одиночный разряд | Второй раунд

Ф.Вердаско VS Ф.Крайинович

18 сентября 2019 г. Начало после 18:00

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Онлайн - Фернандо Вердаско - Филип Крайинович

ATP Метц - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фернандо Вердаско - Филип Крайинович на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Фернандо Вердаско
Фернандо
Вердаско
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    35
ATP рейтинг
35
Последние матчи
Больше матчей
Филип Крайинович
Филип
Крайинович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
49
Последние матчи
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