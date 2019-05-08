ATP Метц
Одиночный разряд | Второй раунд
Ф.Вердаско VS Ф.Крайинович
18 сентября 2019 г. Начало после 18:00
Court Central
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Онлайн - Фернандо Вердаско - Филип Крайинович
ATP Метц - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фернандо Вердаско - Филип Крайинович на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фернандо
Вердаско
Вердаско
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)87
- Возраст35
ATP рейтинг35
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско
✓
6
6
С.Дарсис
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
6
6
5
3
63
Х.Чон
✓
1
2
7
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско
✓
6
3
6
6
Т.Камке
3
6
1
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско
4
0
A
Б.Пэр
✓
6
0
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Вердаско
4
4
Л.Сонего
✓
6
6
Больше матчей
Филип
Крайинович
Крайинович
Сербия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст27
ATP рейтинг49
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гожовчик
5
4
Ф.Крайинович
✓
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Крайинович
3
6
4
66
С.Штебе
✓
6
4
6
78
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Крайинович
2
0
A
Ф.Тиафо
✓
6
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Крайинович
✓
3
7
6
Т.Бердых
6
5
1
ATP Гамбург
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Крайинович
6
5
2
А.Зверев
✓
2
7
6
Больше матчей
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