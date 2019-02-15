ATP Метц
Одиночный разряд | Второй раунд
П.Эрбер VS Ж.Тсонга
19 сентября 2019 г. Начало после 11:00
Arènes de Metz
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Онлайн - Пьер-Юж Эрбер - Жо-Вильфрид Тсонга
ATP Метц - 19 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пьер-Юж Эрбер - Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пьер-Юж
Эрбер
Эрбер
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)75
- Возраст28
ATP рейтинг55
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Первый раунд
Я.Штруфф
63
4
П.Эрбер
✓
77
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4
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Жо-Вильфрид
Тсонга
Тсонга
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)91
- Возраст34
ATP рейтинг61
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Первый раунд
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Ж.Тсонга
2
2
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✓
4
6
6
Ж.Тсонга
6
3
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7
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4
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