ATP Метц
Одиночный разряд | Второй раунд

П.Эрбер VS Ж.Тсонга

19 сентября 2019 г. Начало после 11:00

Arènes de Metz
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Онлайн - Пьер-Юж Эрбер - Жо-Вильфрид Тсонга

ATP Метц - 19 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пьер-Юж Эрбер - Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Пьер-Юж Эрбер
Пьер-Юж
Эрбер
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
55
Последние матчи
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Жо-Вильфрид Тсонга
Жо-Вильфрид
Тсонга
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    91
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
61
Последние матчи
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