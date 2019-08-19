ATP Метц
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Гоффен VS П.Каррено
19 сентября 2019 г. Начало после 11:00
Arènes de Metz
Матч
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Онлайн - Давид Гоффен - Пабло Каррено
ATP Метц - 19 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Давид Гоффен - Пабло Каррено на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Давид
Гоффен
Гоффен
Бельгия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)68
- Возраст28
ATP рейтинг14
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Р.Федерер
✓
6
6
6
Д.Гоффен
2
2
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Каррено
65
69
5
Д.Гоффен
✓
77
711
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Баррер
2
2
2
Д.Гоффен
✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Муте
3
6
4
0
Д.Гоффен
✓
6
3
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
✓
77
6
Д.Гоффен
63
4
Больше матчей
Пабло
Каррено
Каррено
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)78
- Возраст28
ATP рейтинг62
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
J.Lenz
1
1
П.Каррено
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Каррено
65
69
5
Д.Гоффен
✓
77
711
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено
✓
6
63
6
6
Р.Беранкис
4
77
2
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Пелья
3
6
62
3
П.Каррено
✓
6
4
77
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Пэр
✓
77
1
6
П.Каррено
65
6
3
Больше матчей
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