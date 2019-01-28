ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Андухар VS Ж.Тсонга
17 сентября 2019 г. Начало после 18:00
Court Central
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Онлайн - Пабло Андухар - Жо-Вильфрид Тсонга
ATP Метц - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Андухар - Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Андухар
Андухар
Испания
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)76
- Возраст33
ATP рейтинг52
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Г.Монфис✓
6
6
6
П.Андухар
1
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Андухар✓
6
6
6
А.Бублик
4
3
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Андухар✓
6
6
6
Л.Сонего
2
4
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Эдманд
6
61
5
7
2
П.Андухар✓
3
77
7
5
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Лoпес✓
6
1
7
П.Андухар
4
6
5
Больше матчей
Жо-Вильфрид
Тсонга
Тсонга
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)91
- Возраст34
ATP рейтинг61
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Тсонга
6
77
4
65
5
Т.Сандгрен✓
1
62
6
77
7
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф✓
6
6
Ж.Тсонга
2
2
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Эдманд✓
4
6
6
Ж.Тсонга
6
3
4
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Тсонга✓
6
2
7
К.Хачанов
4
6
5
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Шнур
4
62
Ж.Тсонга✓
6
77
Больше матчей
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