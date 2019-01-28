Онлайн - Пабло Андухар - Жо-Вильфрид Тсонга

ATP Метц - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Андухар - Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.