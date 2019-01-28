ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд

П.Андухар VS Ж.Тсонга

17 сентября 2019 г. Начало после 18:00

Court Central
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Онлайн - Пабло Андухар - Жо-Вильфрид Тсонга

ATP Метц - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Андухар - Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Пабло Андухар
Пабло
Андухар
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
52
Последние матчи
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Жо-Вильфрид Тсонга
Жо-Вильфрид
Тсонга
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    91
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
61
Последние матчи
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