ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Гожовчик VS Ф.Крайинович
16 сентября 2019 г. Начало после 18:00
Court Central
Матч
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Онлайн - Петер Гожовчик - Филип Крайинович
ATP Метц - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петер Гожовчик - Филип Крайинович на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Петер
Гожовчик
Гожовчик
Германия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)83
- Возраст30
ATP рейтинг89
Последние матчи
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Чорич✓
2
6
77
П.Гожовчик
6
1
62
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Медведев✓
6
6
П.Гожовчик
2
2
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Гожовчик✓
6
4
6
К.Эдманд
3
6
3
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Раонич
4
4
П.Гожовчик✓
6
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
П.Гожовчик✓
6
78
А.Де Минаур
3
66
Больше матчей
Филип
Крайинович
Крайинович
Сербия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст27
ATP рейтинг49
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Крайинович
3
6
4
66
С.Штебе✓
6
4
6
78
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Крайинович
2
0
A
Ф.Тиафо✓
6
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Крайинович✓
3
7
6
Т.Бердых
6
5
1
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1/4 финала
Ф.Крайинович
6
5
2
А.Зверев✓
2
7
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Крайинович✓
66
7
6
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78
5
1
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