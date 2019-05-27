ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд

П.Гожовчик VS Ф.Крайинович

16 сентября 2019 г. Начало после 18:00

Court Central
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Онлайн - Петер Гожовчик - Филип Крайинович

ATP Метц - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петер Гожовчик - Филип Крайинович на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Петер Гожовчик
Петер
Гожовчик
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
89
Последние матчи
Больше матчей
Филип Крайинович
Филип
Крайинович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
49
Последние матчи
Больше матчей

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