Смотри также

ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Гоффен
 
16 сентября 2019 г.Arènes de Metz
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Онлайн - Давид Гоффен - ...

ATP Метц - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Давид Гоффен - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Давид Гоффен
Давид
Гоффен
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
14
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