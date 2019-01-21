ATP Метц
Одиночный разряд | 1/4 финала
П.Каррено VS А.Бедене
20 сентября 2019 г. Начало после 14:00
Court Central
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Онлайн - Пабло Каррено - Альяж Бедене
ATP Метц - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Каррено - Альяж Бедене на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Каррено
Каррено
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)78
- Возраст28
ATP рейтинг62
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Гоффен
3
2
П.Каррено
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
J.Lenz
1
1
П.Каррено
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Каррено
65
69
5
Д.Гоффен
✓
77
711
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено
✓
6
63
6
6
Р.Беранкис
4
77
2
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Пелья
3
6
62
3
П.Каррено
✓
6
4
77
6
Больше матчей
Альяж
Бедене
Бедене
Словения
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст30
ATP рейтинг76
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене
✓
711
6
Ж.Симон
69
2
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Бедене
✓
6
6
R.Roumane
4
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Зверев
✓
64
77
6
77
А.Бедене
77
64
3
63
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене
✓
4
63
6
7
77
Б.Пэр
6
77
2
5
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Ковалик
3
4
5
А.Бедене
✓
6
6
7
Больше матчей
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