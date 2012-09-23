ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд

Ю.Умбер VS Я.Маден

18 сентября 2019 г. Начало после 11:00

Arènes de Metz
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Онлайн - Юго Умбер - Янник Маден

ATP Метц - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юго Умбер - Янник Маден на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Юго Умбер
Юго
Умбер
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
65
Последние матчи
Больше матчей
Янник Маден
Янник
Маден
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
129
Последние матчи
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