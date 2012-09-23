ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
Ю.Умбер VS Я.Маден
18 сентября 2019 г. Начало после 11:00
Arènes de Metz
Матч
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Онлайн - Юго Умбер - Янник Маден
ATP Метц - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юго Умбер - Янник Маден на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Юго
Умбер
Умбер
Франция
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
ATP рейтинг65
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Умбер
3
7
611
6
1
М.Копил✓
6
5
713
4
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Пэр✓
3
77
6
Ю.Умбер
6
62
3
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Фратанджело
6
3
2
Ю.Умбер✓
3
6
6
ATP Атланта
Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Умбер
2
2
М.Кечманович✓
6
6
ATP Атланта
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Умбер✓
77
6
C.Gromley
62
2
Больше матчей
Янник
Маден
Маден
Германия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)68
- Возраст29
ATP рейтинг129
Последние матчи
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Маден
1
2
4
Р.Надаль✓
6
6
6
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Маден✓
77
7
6
К.Коппеянс
6
5
3
ATP Мюнхен
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин✓
6
6
Я.Маден
4
2
ATP Будапешт
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Маден
3
6
4
П.Куэвас✓
6
3
6
ATP София
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Маден
63
6
4
М.Фучович✓
77
3
6
Больше матчей
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