ATP Метц
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Хоан VS Г.Баррер
18 сентября 2019 г. Начало после 14:00
Court Central
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Онлайн - Антуан Хоан - Грегур Баррер
ATP Метц - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Антуан Хоан - Грегур Баррер на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Антуан
Хоан
Хоан
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)71
- Возраст23
ATP рейтинг109
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Хоан
✓
6
6
С.Штебе
2
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Хоан
4
2
4
Н.Кирьос
✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Хоан
✓
3
6
66
6
6
Л.Майер
6
2
78
1
3
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Хоан
77
0
2
Д.Джумхур
✓
65
6
6
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Хоан
3
2
3
Г.Монфис
✓
6
6
6
Больше матчей
Грегур
Баррер
Баррер
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)83
- Возраст25
ATP рейтинг98
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
✓
6
6
Х.Хуркач
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Баррер
2
2
2
Д.Гоффен
✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
✓
77
6
4
65
77
К.Норри
64
4
6
77
62
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
65
0
К.Норри
✓
77
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Пуй
✓
6
77
6
Г.Баррер
1
6
4
Больше матчей
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