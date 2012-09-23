ATP Метц
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Хоан VS Г.Баррер

18 сентября 2019 г. Начало после 14:00

Court Central
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Онлайн - Антуан Хоан - Грегур Баррер

ATP Метц - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Антуан Хоан - Грегур Баррер на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Антуан Хоан
Антуан
Хоан
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    71
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
109
Последние матчи
Больше матчей
Грегур Баррер
Грегур
Баррер
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
98
Последние матчи
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