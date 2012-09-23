Онлайн - Антуан Хоан - Грегур Баррер

ATP Метц - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Антуан Хоан - Грегур Баррер на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.