Смотри также

ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Л.Пуй
16 сентября 2019 г.Arènes de Metz
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Онлайн - Люка Пуй - ...
ATP Метц - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Люка Пуй - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Люка
Пуй
Пуй
Франция
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)81
- Возраст25
ATP рейтинг26
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс✓
6
6
64
6
Л.Пуй
4
3
77
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Кольшрайбер
3
6
4
4
Л.Пуй✓
6
4
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Джокович✓
77
6
Л.Пуй
62
1
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Л.Пуй✓
63
6
6
К.Хачанов
77
4
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Шаповалов
4
4
Л.Пуй✓
6
6
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