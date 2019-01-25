Смотри также

ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Л.Пуй
 
16 сентября 2019 г.Arènes de Metz
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Онлайн - Люка Пуй - ...

ATP Метц - 16 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Люка Пуй - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Люка Пуй
Люка
Пуй
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
26
Последние матчи
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