ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд

Л.Сонего VS О.Отте

17 сентября 2019 г. Начало после 15:30

Court 1
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Онлайн - Лоренцо Сонего - Оскар Отте

ATP Метц - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лоренцо Сонего - Оскар Отте на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:30 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Лоренцо Сонего
Лоренцо
Сонего
ИталияИталия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
51
Последние матчи
Больше матчей
Оскар Отте
Оскар
Отте
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
157
Последние матчи
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