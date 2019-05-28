ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
Л.Сонего VS О.Отте
17 сентября 2019 г. Начало после 15:30
Court 1
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Онлайн - Лоренцо Сонего - Оскар Отте
ATP Метц - 17 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лоренцо Сонего - Оскар Отте на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:30 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лоренцо
Сонего
Сонего
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)73
- Возраст24
ATP рейтинг51
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Андухар✓
6
6
6
Л.Сонего
2
4
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего✓
6
6
6
М.Гранольерс
3
4
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Каррено✓
79
6
Л.Сонего
67
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Джумхур
1
4
Л.Сонего✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Кирьос✓
7
6
Л.Сонего
5
4
Больше матчей
Оскар
Отте
Отте
Германия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)77
- Возраст26
ATP рейтинг157
Последние матчи
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
О.Отте
4
3
4
Р.Федерер✓
6
6
6
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Жазири
3
1
6
0
О.Отте✓
6
6
4
6
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Второй раунд
О.Отте
64
6
3
Т.Сандгрен✓
77
3
6
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Отте✓
6
7
Ю.Цопп
3
5
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Отте
6
5
2
1
М.Берреттини✓
3
7
6
6
Больше матчей
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