Онлайн - Лоренцо Сонего - Оскар Отте

ATP Метц - 17 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лоренцо Сонего - Оскар Отте на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:30 17 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.