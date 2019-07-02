Смотри также

ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Б.Пэр
16 сентября 2019 г.Arènes de Metz
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Онлайн - Бенуа Пэр - ...
ATP Метц - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бенуа Пэр - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Бенуа
Пэр
Пэр
Франция
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)80
- Возраст30
ATP рейтинг23
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене✓
4
63
6
7
77
Б.Пэр
6
77
2
5
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Шнур
2
4
4
Б.Пэр✓
6
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Финал
Б.Пэр
3
6
3
Х.Хуркач✓
6
3
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Пэр✓
1
6
6
С.Джонсон
6
0
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Пэр✓
77
1
6
П.Каррено
65
6
3
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24/08/2019
Безумие в полуфинале Уинстон-Сэйлема: Пэр проиграл Джонсону сет 1:6, а потом не отдал ни гейма
ATP Уинстон-Сэйлем