ATP Метц
Одиночный разряд | Второй раунд

Л.Сонего VS Л.Пуй

19 сентября 2019 г. Начало после 11:00

Arènes de Metz
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Онлайн - Лоренцо Сонего - Люка Пуй

ATP Метц - 19 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лоренцо Сонего - Люка Пуй на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Лоренцо Сонего
Лоренцо
Сонего
ИталияИталия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
51
Последние матчи
Больше матчей
Люка Пуй
Люка
Пуй
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
26
Последние матчи
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