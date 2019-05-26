ATP Метц
Одиночный разряд | Второй раунд
Л.Сонего VS Л.Пуй
19 сентября 2019 г. Начало после 11:00
Arènes de Metz
Матч
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Онлайн - Лоренцо Сонего - Люка Пуй
ATP Метц - 19 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лоренцо Сонего - Люка Пуй на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 19 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лоренцо
Сонего
Сонего
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)73
- Возраст24
ATP рейтинг51
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего
✓
6
77
О.Отте
2
62
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Андухар
✓
6
6
6
Л.Сонего
2
4
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего
✓
6
6
6
М.Гранольерс
3
4
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Каррено
✓
79
6
Л.Сонего
67
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Джумхур
1
4
Л.Сонего
✓
6
6
Больше матчей
Люка
Пуй
Пуй
Франция
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)81
- Возраст25
ATP рейтинг26
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
✓
6
6
64
6
Л.Пуй
4
3
77
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Кольшрайбер
3
6
4
4
Л.Пуй
✓
6
4
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Джокович
✓
77
6
Л.Пуй
62
1
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Л.Пуй
✓
63
6
6
К.Хачанов
77
4
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Шаповалов
4
4
Л.Пуй
✓
6
6
Больше матчей
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