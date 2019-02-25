Смотри также

ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Н.Басилашвили
16 сентября 2019 г.Arènes de Metz
Матч
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Онлайн - Николоз Басилашвили - ...
ATP Метц - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Николоз Басилашвили - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Николоз
Басилашвили
Басилашвили
Грузия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)79
- Возраст27
ATP рейтинг17
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Кёпфер✓
6
77
4
6
Н.Басилашвили
3
65
6
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Бруксби
6
63
5
2
Н.Басилашвили✓
3
77
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фучович
6
4
2
6
3
Н.Басилашвили✓
3
6
6
3
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Рублев✓
64
6
6
Н.Басилашвили
77
4
2
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Басилашвили
5
7
65
А.Зверев✓
7
5
77
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