ATP Метц
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Вердаско VS С.Дарсис
16 сентября 2019 г. Начало после 18:00
Court Central
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Онлайн - Фернандо Вердаско - Стив Дарсис
ATP Метц - 16 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фернандо Вердаско - Стив Дарсис на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фернандо
Вердаско
Вердаско
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)87
- Возраст35
ATP рейтинг35
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
6
6
5
3
63
Х.Чон✓
1
2
7
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско✓
6
3
6
6
Т.Камке
3
6
1
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско
4
0
A
Б.Пэр✓
6
0
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Вердаско
4
4
Л.Сонего✓
6
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско✓
6
79
Й.Ковалик
4
67
Больше матчей
Стив
Дарсис
Дарсис
Бельгия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)77
- Возраст35
ATP рейтинг178
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Дарсис
5
3
3
Д.Лайович✓
7
6
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Дарсис
4
4
Ж.Соуза✓
6
6
ATP Бастад
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Новак✓
6
7
С.Дарсис
2
5
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Дарсис
3
2
2
A
Р.Баутиста✓
6
6
4
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Дарсис✓
6
6
6
М.Зверев
2
4
4
Больше матчей
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