Опубликовано 16/03/2021 в 17:24 GMT | Обновлено 16/03/2021 в 17:25 GMT

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль объявил о том, что пропустит «Мастерс» в американском Майами.

«С сожалением сообщаю, что не сыграю на турнире в Майами – в городе, который я люблю. Мне нужно полностью восстановиться и набрать форму перед грунтовым сезоном в Европе.

Но я особенно признателен моим поклонникам в США и, в частности, потрясающему испаноязычному сообществу во Флориде. Вы всегда невероятно поддерживали меня!» – написал Надаль в твиттере.

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Ранее 34-летний испанец отказался от уайлд-кард на турнире в Дубае.

С турнира серии «Мастерс» в Майами также снялись Роджер Федерер, Гвидо Пелья, Жиль Симон и Стэн Вавринка. Место Надаля в основной сетке займет белорус Егор Герасимов.

Miami Open пройдет в США с 22 марта по 4 апреля. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде считается Роджер Федерер.

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