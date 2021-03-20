Первая ракетка мира Новак Джокович объявил о пропуске «Мастерса» в Майами. Посев возглавит российский теннисист Даниил Медведев.

«Дорогие болельщики, мне очень жаль объявлять, что в этом году я не поеду соревноваться в Майами. Я решил использовать это драгоценное время, чтобы побыть дома с семьей. При всех ограничениях мне нужно найти баланс между временем в туре и дома. С нетерпением жду возможности вернуться в следующем году!» – написал 33-летний Джокович.

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Медведев станет первой ракеткой турнира. Также снялись Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Доминик Тим.

Впервые с 2004 года турнир серии «Мастерс» пройдет без Джоковича, Надаля и Федерера.

«Мастерс» в Майами пройдет с 24 марта по 4 апреля.

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