Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от попадания на второе место рейтинга ATP и рассказал, чего ожидает от «Мастерса» в Майами, где посеян под первым номером.

«Прошла уже неделя с тех пор, как я нахожусь на второй строчке. Я мог бы почувствовать давление – но нет, скорее, это придает мне заряд сил. Я хочу играть лучше и лучше, чтобы доказать, что заслуживаю этого. Надеюсь показать отличный теннис в Майами.

Конечно, я наслаждаюсь тем, что посеян первым на «Мастерсе». Давления не чувствую, кроме того, которое генерирует желание выигрывать матчи и побеждать на каждом турнире. Но это давление со мной с детства, это правильное соревновательное давление. Знаю, что если буду хорошо играть, у меня будут шансы. И это главное», – цитирует 25-летнего Медведева официальный сайт ATP

ATP Майами Джокович снялся с Майами. Медведев возглавит посев 20/03/2021 В 05:20

Медведев стартует в Майами со второго круга. Соперником станет победитель матча Сэм Куэрри – Лю Йень-Сунь.

«Мастерс» в Майами стартует 24 марта и завершится 4 апреля.

Впервые с 2004 года турнир серии «Мастерс» пройдет без Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Теннис Рублев недоволен заморозкой рейтинга. Без нее он был бы 3-м в мире 18/03/2021 В 08:23