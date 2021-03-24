Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от попадания на второе место рейтинга ATP и рассказал, чего ожидает от «Мастерса» в Майами, где посеян под первым номером.
«Прошла уже неделя с тех пор, как я нахожусь на второй строчке. Я мог бы почувствовать давление – но нет, скорее, это придает мне заряд сил. Я хочу играть лучше и лучше, чтобы доказать, что заслуживаю этого. Надеюсь показать отличный теннис в Майами.
Конечно, я наслаждаюсь тем, что посеян первым на «Мастерсе». Давления не чувствую, кроме того, которое генерирует желание выигрывать матчи и побеждать на каждом турнире. Но это давление со мной с детства, это правильное соревновательное давление. Знаю, что если буду хорошо играть, у меня будут шансы. И это главное», – цитирует 25-летнего Медведева официальный сайт ATP.
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- Медведев стартует в Майами со второго круга. Соперником станет победитель матча Сэм Куэрри – Лю Йень-Сунь.
- «Мастерс» в Майами стартует 24 марта и завершится 4 апреля.
- Впервые с 2004 года турнир серии «Мастерс» пройдет без Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.
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