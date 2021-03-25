Канадский теннисист Вашек Поспишил не справился с нервами по ходу матча первого круга Miami Open против американца Маккензи Макдональда. Причиной стала напряженная встреча с руководством ATP.

Во время матча 30-летний Поспишил получил два предупреждения – за сломанную ракетку и нецензурную брань. Позже он был оштрафован на очко. Судья на вышке спросил теннисиста, что происходит, и тот ответил, прибегая к ненормативной лексике:

«Вчера глава ATP полтора часа, ***** [блин], орал на меня на собрании игроков – за то, что я пытался их объединить. Полтора часа. Глава ATP. *****, ***** [Идиот, блин]. Почему я вообще поддерживаю эту ***** [ерунду]. Можешь меня дисквалифицировать, буду рад подать в суд на организацию», – заявил Поспишил.

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Поспишил проиграл со счетом 3:6, 6:4, 3:6 и после матча принес публичные извинения. «Приношу искренние извинения за поведение на корте в Майами. Я проявил неуважение к любимой игре, мне очень жаль. В качестве объяснений скажу, что вчерашняя встреча игроков с руководством ATP сильно потрепала мне нервы. Я недооценил то, как этот момент повлияет на меня на корте. Еще раз прошу прошения за поведение и ненормативную лексику», – написал теннисист.

Позже подробности встречи теннисистов с руководством опубликовал сайт opencourt.ca . Сообщается, что глава ATP Андреа Гауденци и его сотрудники очень жестко и публично критиковали канадца, который вместе с Новаком Джоковичем создал профсоюз РТРА. Его называли необразованным и невежественным. После встречи Поспишил плакал, как и перед матчем, который состоялся на следующий день.

Ранее Вашек входил в совет игроков ATP, но после создания РТРА его удалили из состава и запретили баллотироваться – как и Джоковичу.

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