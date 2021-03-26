Грек Стефанос Циципас, который долгое время считался главным врагом Даниила Медведева в туре, рассказал, как относится к успехам русского теннисиста.

«Его успехи очень вдохновляют. Думаю, это важно для игры, потому что много-много лет в туре доминировали одни и те же люди, и был тот же разрыв в рейтинге, назовем это так.

Прекрасно, что Даниил этого добился. Это вселяет уверенность и веру в то, что мы тоже можем сделать нечто подобное и добиться столь важных успехов, что и Медведев. С нетерпением жду того дня, когда у меня будут такие же результаты, как у него, я буду над этим работать и хочу этого добиться для себя», – цитирует Циципаса сайт Tennis Head

Теннис Джумхура сняли с матча в Мексике – он угрожал убить судью 15/03/2021 В 16:59

Медведев на протяжении двух лет входит в топ-5 рейтинга, а в середине марта стал второй ракеткой планеты после Новака Джоковича.

На счету Даниила 2 финала «ТБШ» и 3 титула на «Мастерсах».

Циципас никогда не поднимался выше 5-й строчки рейтинга. Он ни разу не играл в финале «Шлема» и не выиграл ни одного турнира ATP 1000.

ATP Роттердам Рублев победил Циципаса и вышел в финал 06/03/2021 В 16:02