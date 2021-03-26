Дебютант турниров ATP Джек Дрейпер, получивший уайлд-кард на турнир серии «Мастерс» в Майами, не доиграл матч первого круга против казахстанца Михаила Кукушкина из-за теплового удара.
19-летний теннисист попросил измерить ему давление при счете 5:6 в первом сете. После консультации с врачами Дрейпер продолжил встречу, но на брейк-пойнте соперника в попытке достать мяч рухнул на корт. Медицинский персонал мгновенно оказал Джеку помощь, но снова вернуться в игру он не смог.
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  • Дрейпер – победитель шести турниров ITF. В 2018 году он играл в финале юношеского Уимблдона.
  • Михаил Кукушкин в 3-м круге станет соперником Аслана Карацева.
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