Опубликовано 26/03/2021 в 08:33 GMT | Обновлено 26/03/2021 в 08:41 GMT

Дебютант турниров ATP Джек Дрейпер, получивший уайлд-кард на турнир серии «Мастерс» в Майами, не доиграл матч первого круга против казахстанца Михаила Кукушкина из-за теплового удара.

19-летний теннисист попросил измерить ему давление при счете 5:6 в первом сете. После консультации с врачами Дрейпер продолжил встречу, но на брейк-пойнте соперника в попытке достать мяч рухнул на корт. Медицинский персонал мгновенно оказал Джеку помощь, но снова вернуться в игру он не смог.

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Дрейпер – победитель шести турниров ITF. В 2018 году он играл в финале юношеского Уимблдона.

Михаил Кукушкин в 3-м круге станет соперником Аслана Карацева.

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